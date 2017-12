Actualidade

O Tribunal de Justiça da UE rejeitou hoje um recurso interposto pela Telefónica, confirmando a sentença do Tribunal geral sobre a ilegalidade da cláusula de não concorrência assinada com a antiga Portugal Telecom no quadro da aquisição da Vivo.

Em junho de 2016, o Tribunal Geral confirmou a ilegalidade da cláusula de não concorrência entre a antiga PT SGPS (atual Pharol) e a Telefónica, no âmbito da venda da brasileira Vivo pela ex-PT à operadora espanhola, num negócio fechado há sete anos.

Em 2010, a PT e a Telefónica celebraram um acordo de compra de ações que visava o controlo exclusivo da operadora móvel Vivo pela Telefónica, onde inseriram uma cláusula de não concorrência, a ser aplicada entre 27 de setembro de 2010 (data da conclusão definitiva da transação) e 31 de dezembro de 2011.