Actualidade

O rendimento gerado pela atividade agrícola em Portugal deverá cair 2,4% em 2017 face a 2016, após ter aumentado 17,5% no ano passado, segundo a primeira estimativa das contas económicas da agricultura hoje divulgadas pelo INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta diminuição "foi determinada pela expressiva redução" dos 'outros subsídios à produção' (-25,4%) face ao "significativo montante" atribuído em 2016, já que o Valor Acrescentado Bruto (VAB) aumentou 4,5% (diminuição de 1,5% em 2016) e o volume de mão-de-obra agrícola terá diminuído 4,4%.

Para o aumento nominal de 4,5% do VAB contribuiu a variação positiva da produção do ramo agrícola (+4,0%), conjugada com uma variação positiva "menos acentuada" do consumo intermédio (+3,7%), perspetivando-se, em termos reais, um aumento de 5,8% do VAB.