Actualidade

O índice de volume de negócios nos serviços passou de um crescimento homólogo de 6,1% em setembro para 4,7% em outubro, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, as secções que mais contribuíram para a variação do índice agregado foram a de transportes e armazenagem e a de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos, em resultado de variações homólogas de 10,0% e 1,8% (11,4% e 3,9% em setembro, pela mesma ordem).

A secção de alojamento, restauração e similares apresentou, por sua vez, a variação homóloga mais intensa em outubro (12%).