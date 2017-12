Actualidade

O diretor-geral de Energia e Geologia anunciou hoje a constituição de um grupo de trabalho que se vai dedicar à criação de um quadro legal que permita o aproveitamento dos recursos geotérmicos de baixa entalpia por particulares.

Em Portugal, existem ocorrências geotérmicas de baixa entalpia, com temperaturas entre os 30 e os 76 graus Celsius, e ocorrências geotérmicas de muito baixa entalpia, com temperaturas entre os 20 e os 29 graus Célsius.

Em declarações à agência Lusa em S. Pedro do Sul, onde participou no seminário "Energia Geotérmica - Uma aposta no futuro", Mário Guedes explicou que os recursos geotérmicos de baixa entalpia "não são para a produção de energia elétrica, mas poderão ter outro tipo de utilizações", como o aquecimento das habitações.