Actualidade

Cerca de seis mil pessoas assinaram até hoje uma petição pública a favor do alojamento local em Portugal, manifestando-se contra as propostas para alterar a atual legislação do setor, apresentadas pelos vários grupos parlamentares na Assembleia da República.

A petição "Não deixem matar o alojamento local" surgiu da "preocupação de inúmeras famílias e pequenos empreendedores com as propostas de alteração à legislação do Alojamento Local (AL), [...] as quais demonstram um enorme desconhecimento da realidade de um setor que tem sido alvo de campanhas negativas na opinião pública e cujas medidas, caso venham a ser aprovadas, irão destruir a própria atividade", lê-se no texto do requerimento.

Lançada na sexta-feira, a petição pública está disponível 'online', tendo arrecadado até às 12:30 de hoje 5.762 assinaturas.