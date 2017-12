Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, espera o regresso do "diálogo social produtivo" à Autoeuropa, fábrica do grupo automóvel Volkswagen, em Palmela, e que todas as partes "tenham consciência do que está em causa".

À margem de uma conferência dos 60 anos do Fundo Social Europeu, o governante referiu que o encontro com sindicatos e administração foi agendado no sentido de ser "um instrumento positivo para a recuperação de uma das principais vantagens da Autoeuropa: clima de diálogo social produtivo que existiu durante anos", que tem "esperança que seja recuperado".

À questão dos jornalistas se teme uma nova greve na fábrica de Palmela, Vieira da Silva começou por referir que não pode utilizar o verbo temer em relação a um direito constitucionalmente previsto, mas assinalou que todas as partes "devem ter consciência do que está em causa".