Actualidade

Um agente da PSP foi condenado a oito anos de prisão pelo Tribunal de Sintra por rapto e extorsão de um cidadão brasileiro, a quem tentou extorquir dinheiro, e por furtar bens de uma residência, avaliados em 11.600 euros.

Um segundo arguido, coautor dos crimes, foi condenado a uma pena única de seis anos de cadeia. O coletivo de juízes deu como provados praticamente todos os factos que constam do despacho de acusação do Ministério Público (MP).

A acusação do MP conta que o agente da PSP, à data dos factos a prestar serviço na esquadra do Cacém, Sintra, e um outro arguido, ambos com 37 anos, delinearam um plano para raptar a vítima pelo "tempo que fosse necessário", até que lhes entregasse "5 ou 6 mil euros que teria supostamente trazido do Brasil", fruto da venda de umas terras.