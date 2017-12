Actualidade

O filme português "A Fábrica de Nada" surge em primeiro lugar na lista dos Melhores Filmes de 2017 Sem Distribuição, da revista especializada norte-americana Film Comment.

A lista de 20 filmes "sem distribuição anunciada nos Estados Unidos da América, até à hora de fecho da edição", foi disponibilizada no 'site' da revista.

"A Fábrica de Nada" estreou-se em maio, no Festival de Cannes, onde venceu o prémio da crítica, a que se seguiu o prémio CineVision, em junho, em Munique, para melhor novo filme, o principal prémio do Festival de Cinema Europeu de Sevilha, em novembro, e o prémio especial do júri do festival de cinema de Turim, em dezembro.