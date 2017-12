Actualidade

Um estudo da investigadora Maria da Luz Sampaio, que procura apontar caminhos metodológicos para o conhecimento, valorização e salvaguarda do património industrial móvel, vai ser lançado na sexta-feira, no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.

"Da Fábrica ao Museu. Identificação, Patrimonialização e Difusão da Cultura Técnico-industrial" é o título do livro publicado na coleção "Estudos de Museus", resultado de uma parceria entre a Direção-Geral do Património Cultural e a editora Caleidoscópio.

"O património industrial móvel é aquele que mais facilmente é fragmentado, vandalizado, vendido ou mesmo abandonado no interior dos edifícios industriais", de acordo com a investigação de Maria da Luz Sampaio.