Actualidade

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, afirmou hoje que as alterações ao regime contributivo dos trabalhadores a recibos verdes "não terão um impacto significativo" nas contas da Segurança Social.

Vieira da Silva falava aos jornalistas, à margem de um seminário, em Lisboa, sobre os 60 anos do Fundo Social Europeu.

"A avaliação global é que as mudanças que fizemos não terão, no curto prazo, um impacto significativo. Vai depender muito do comportamento dos trabalhadores e das entidades contratantes", disse o ministro.