Actualidade

As propostas de lei referentes ao regime extrajudicial de recuperação de empresas, à conversão de créditos em capital e para estabelecer o estatuto do mediador de recuperação de empresas foram hoje aprovadas por maioria em especialidade.

A decisão foi tomada na reunião da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, numa discussão por artigos destes três diplomas apresentados pelo Governo, envolvendo contributos de partidos como o CDS, o PCP e o BE.

Em declarações à agência Lusa no final do encontro, o presidente daquela comissão, o centrista Hélder Amaral, explicou que "quase todos os artigos foram votados com os votos favoráveis da 'geringonça' - PS, PCP e BE - e com a abstenção do CDS-PP e do PSD".