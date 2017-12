Actualidade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve hoje 11 pessoas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, no bairro da Ameixoeira, em Lisboa, durante a qual foram executados 16 mandados de busca domiciliária.

No decorrer da operação policial, com início pelas 05:00 e já terminada, além da detenção de 11 suspeitos, a polícia apreendeu várias quantidades de cocaína, heroína, haxixe e algumas armas brancas, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A PSP apreendeu ainda duas armas brancas automáticas, uma arma elétrica, uma soqueira, um aerossol e 24 cartuchos de calibre 12 milímetros.