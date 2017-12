Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, realçou hoje que a equipa precisa de "inteligência tática", mas também de eficácia, para derrotar o FC Porto nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

Os vitorianos atravessam uma série de quatro jogos sem derrotas - três triunfos consecutivos para a I Liga portuguesa de futebol e um empate, com os turcos do Konyaspor (1-1), para a Liga Europa - e, na deslocação ao reduto dos líderes do campeonato, precisam, segundo o técnico, de ser muito organizados.

"É um jogo em que temos de ter uma organização tática muito forte, de ser eficazes nas oportunidades que vão surgir, para passar para a próxima fase", disse, na conferência de antevisão ao jogo de quinta-feira, que decorreu no Largo da Oliveira, para assinalar o 16.º aniversário da elevação da cidade a Património Mundial da Humanidade.