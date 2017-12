Actualidade

Uma colisão frontal entre um ligeiro e um camião no túnel Gotthard, na Suíça, provocou a morte a duas pessoas e obrigou ao encerramento temporário do túnel, numa estrada central nos Alpes.

A polícia do cantão de Uri disse que o carro, que seguia em contramão, colidiu com o camião cerca de 5 quilómetros dentro do túnel.

Além dos dois mortos, o acidente provocou quatro feridos.