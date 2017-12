Actualidade

O preço à produção dos ovos nacionais terá aumentado quase 23% este ano, face a 2016, impulsionado pela subida das exportações após a deteção de ovos com fipronil em alguns Estados-membros, divulgou hoje o INE.

Na sua primeira estimativa das contas económicas da agricultura relativas a 2017, o Instituto Nacional de Estatística (INE) refere que "a deteção de ovos com fipronil noutros Estados-membros favoreceu a exportação do produto nacional, o que originou uma subida do preço à produção".

"Os preços de base deverão aumentar substancialmente (+22,9%), após uma diminuição de 14,8% em 2016", antecipa, referindo que este facto, associado a um "ligeiro aumento" da produção, de 0,9%, ("parcialmente devido ao acréscimo na produção de ovos de galinhas criados no solo, em vez de pavilhão"), terá resultado num aumento do valor da produção de 24,0%.