Actualidade

O Presidente de Moçambique, Filipe Nuysi, encontrou-se hoje com Afonso Dhlakama, líder da Renamo, nas matas da serra da Gorongosa, no âmbito das negociações de paz no país, disse à Lusa fonte próxima do processo.

O chefe de Estado deslocou-se de helicóptero à zona de refúgio do líder da oposição, acompanhado por uma pequena equipa de segurança e alguns embaixadores que estão a mediar as negociações.

Nyusi e Dhlakama estiveram reunidos por mais de duas horas, referiu a mesma fonte.