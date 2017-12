Actualidade

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) anunciou hoje que os pilotos da Ryanair estarão em greve no dia 20 de dezembro, devido ao "fracasso da administração em dialogar" com os representantes.

"Face ao fracasso da administração da Ryanair em dialogar com os representantes escolhidos pelos pilotos, foi convocada uma greve de 24 horas para os pilotos com base em Portugal, no dia 20 de dezembro, a partir das 00:00", avançou o SPAC, em comunicado.

Para o sindicato, "a decisão de greve nunca é fácil, mas a recusa contínua da Ryanair em negociar com os pilotos de forma justa e transparente" não deixou outra opção.