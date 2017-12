Autoeuropa

O CDS-PP apelou ao Governo para escolher "o interesse nacional" aos "interesses de PCP e BE" na questão da Autoeuropa, acusando-os de instrumentalizarem os sindicatos, mas bloquistas e comunistas responsabilizam a administração da empresa.

"Senhor ministro da Economia, esteja onde estiver, senhor ministro do trabalho, senhor primeiro-ministro, que sempre que há más notícias prefere estar longe e ao largo, - entre o interesse de Portugal e os interesses do PCP e do BE escolham sempre o interesse nacional", apelou o deputado Pedro Mota Soares.

O deputado do CDS e antigo ministro do Trabalho responsabilizou PCP e BE por uma "guerrilha político-partidária que põe à frente do interesse nacional interesses internos", pedindo-lhes que "não instrumentalizem uma empresa e os seus trabalhadores".