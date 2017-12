Actualidade

As autarquias do Seixal, comissões de utentes e a Plataforma Juntos pelo Hospital vão realizar a décima edição do Natal do Hospital no Seixal, uma forma de reivindicar a construção da infraestrutura que não existe.

A iniciativa começou em 2008, cumprindo este ano a sua décima edição, e surgiu como uma forma de reivindicar a necessidade de se avançar para a construção do hospital no concelho.

"O Natal do Hospital no Seixal é uma das muitas iniciativas que têm sido realizadas pelas comissões de utentes de saúde, órgãos autárquicos e Plataforma Juntos pelo Hospital, para reivindicar a necessidade da construção de um hospital no concelho", refere a autarquia, num comunicado enviado à agência Lusa.