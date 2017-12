Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) anunciou hoje o encerramento temporário do Convento de Cristo, em Tomar, devido a danos provocados pelo vento forte que se fez sentir no domingo passado.

Em comunicado publicado hoje na sua página eletrónica, a DGPC afirma que o monumento foi encerrado "por razões de segurança dos visitantes e funcionários", sem adiantar mais pormenores.

A nota acrescenta que a reabertura deste monumento classificado como Património da Humanidade pela UNESCO acontecerá "assim que existam condições".