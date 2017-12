Actualidade

A Provedoria do Cidadão com Deficiência da Câmara do Porto vai ser extinta, indicou hoje a atual provedora, que vê a decisão com "tristeza", considerando que "a dedicação ao tema da inclusão é uma mais-valia para qualquer cidade".

Em declarações à agência Lusa, Lia Ferreira indicou que foi informada da extinção da provedoria na passada semana e que esta decisão tem efeitos práticos a partir de 31 de dezembro.

A atual provedora admitiu que o manifesto da candidatura de Rui Moreira já previa esta extinção, pois passará a existir um provedor do Município, mas disse crer que, "tendo em conta o que é a inclusão como um todo, esta poderá ser uma grande perda para a cidade".