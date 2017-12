Natal 2017

A 1 de janeiro a Orquestra Metropolitana de Lisboa dará dois concertos de Ano Novo no Centro Cultural de Belém.

Espetáculos estão marcados para segunda-feira, dia 1 de janeiro, feriado nacional, às 11h30 e às 17h, sendo que este último já está esgotado, foi ontem divulgado. O programa de cada concerto inclui composições de Johann Strauss II, Piotr Tchaikovsky, Antonín Dvorák e Wojciech Kilar.

Além de Lisboa, a Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), dirigida pelo maestro Sebastian Perlowski, volta a tocar o seu programa de Ano Novo em Almada, no Teatro Joaquim Benite, no dia 4 de janeiro; no Barreiro, no Auditório Augusto Cabrita Barreiro, no dia 5; no Porto, no Coliseu, dia 6; e, pela primeira vez, na Figueira da Foz, no Centro de Artes e Espetáculos, no dia 7 de janeiro.

O concerto abre com Capricho Italiano, de Tchaikovsky, e inclui, também deste compositor russo, Marcha, Valsa das Flores e dança russa “Trepak”, do bailado O Quebra-Nozes. De Strauss II, serão interpretadas as polcas Champanhe, Eljen a Magyar! (Viva a Hungria!), Sob Trovões e Relâmpagos e Perpetuum mobile.

De Dvorák, haverá interpretações das Danças Eslavas nº 7 e nº 8, e, de Kilar, da peça Orawa, para orquestra de cordas – o programa da Figueira da Foz, a 7 de janeiro, inclui ainda Inês, poemeto sinfónico, de David de Sousa, compositor figueirense falecido há cerca de 100 anos.