Actualidade

A ex-guerrilha das FARC denunciou hoje o homicídio, no noroeste da Colômbia, de um antigo membro do grupo que tinha sido indultado, na sequência do acordo de paz assinado em novembro de 2016 com o Governo.

"Este é o quarto militante assassinado no município de Ituango, no segundo semestre do ano", indicou a Força Alternativa Revolucionária Comum, ou FARC, nome como são agora denominadas a antiga guerrilha maoísta das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que depois do acordo de paz passaram a ser um partico político.

De acordo com um comunicado, divulgado na rede de mensagens instantâneas Twitter, a antiga guerrilha pediu às autoridades municipais e nacionais para "esclarecerem o caso e darem proteção" a todos os militantes e comunidades.