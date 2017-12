Actualidade

O gerente de concessões da petrolífera angolana Sonangol considerou hoje, em entrevista à Lusa, que "o petróleo não pode ser o único recurso do país" e garantiu que as críticas das operadoras internacionais "estão a ser resolvidas".

"O petróleo não pode ser o único recurso do país, primeiro porque limita o próprio desenvolvimento, depois porque é um produto finito e poluidor, e Angola não pode ter só esse produto em comercialização, até porque há políticas energéticas mundiais que vão restringir o financiamento à indústria petrolífera", disse António Feijó Junior.

Em entrevista à Lusa no dia do lançamento do livro 'Petróleo, uma indústria globalizada', na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o diretor do departamento da Sonangol, que negoceia as concessões com as grandes companhias internacionais, considerou que a importância do 'ouro negro' vai diminuir com o passar dos anos.