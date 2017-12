Actualidade

A polícia da Birmânia acusou hoje dois jornalistas da agência Reuters por estarem na posse de "importantes documentos classificados", que obtiveram através de dois polícias, noticiaram as agências internacionais.

Wa Lone, de 31 anos, e Kyaw Soe Oo, de 27, foram detidos na terça-feira num município no norte de Rangum, antiga capital do país, e enfrentam uma pena de 14 anos de prisão em caso de condenação.

Os jornalistas obtiveram documentos classificados relacionados com a operação que o exército realizada no norte do estado de Rakhine, no oeste do país, através de dois agentes que também foram detidos e incorrem nas mesmas penas.