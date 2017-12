Actualidade

Pelo menos 17 pessoas morreram hoje vítimas de um atentado reivindicado por extremistas islâmicos contra a academia de polícia na capital da Somália.

O bombista que transportava um colete com explosivos entrou na Academia de Polícia General Kahiye e teve como alvo os oficiais que se encontravam a fazer os exercícios físicos matinais, disse à Associated Press o capitão Mohamed Hussein.

Os polícias encontravam-se a treinar para as celebrações do dia Nacional da Polícia que se assinalam no próximo dia 20 de dezembro.