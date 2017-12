Actualidade

As bolsas europeias seguiam hoje a negociar maioritariamente negativas, com os investidores a aguardarem a última reunião do ano de política monetária do Banco Central Europeu e depois da Fed ter voltado a subir as taxas de juro.

A Reserva Federal norte-americana subiu na quarta-feira as taxas de juro em um quarto de ponto percentual e pela terceira vez este ano.

Pelas 08:45 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a cair 0,12% para os 3.577,35 pontos.