A EDP Renováveis (EDPR) informou hoje ter vencido um leilão de longo prazo para 284,4 megawatts (MW) na região canadiana de Alberta, segundo um comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A subsidiária EDP Renewables Canada Ltd garantiu o projeto Sharp Hills Wind Farm, cuja operação comercial deverá iniciar-se em dezembro de 2019, segundo um "Renewable Energy Support Agreement ("RESA"), para a entrega de 248,4 MW de capacidade eólica 'onshore'".

Segundo as condições do leilão, a eletricidade gerada neste projeto "será vendida no mercado e se o preço de mercado for inferior ao preço de referência assegurado no leilão, a diferença será garantida pela Alberta Electricity System Operator".