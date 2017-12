Actualidade

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou hoje que irá apresentar-se às eleições de março de 2018 como candidato independente, ao falar na tradicional conferência de imprensa anual no Kremlin.

"Irei como independente, mas confio no apoio das forças políticas, dos partidos e das organizações sociais que partilham a minha visão sobre o desenvolvimento do país", disse o chefe de Estado russo, que há uma semana tinha anunciado a candidatura à reeleição.

"E, em geral, espero contar com um amplo apoio popular", acrescentou, salientando que, se for reeleito, vai modernizar a economia russa, uma vez que defende uma Rússia "virada para o futuro", através de uma economia "mais flexível" e com uma "eficiência aumentada".