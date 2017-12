Actualidade

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, adiou a visita a Israel que estava programada para a próxima segunda-feira, disse à EFE o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, Emmanuel Najson, acrescentou que os motivos do adiamento estão relacionados com assuntos de política interna norte-americana.

A mesma fonte refere que a visita vai realizar-se "provavelmente" na quarta-feira, dia 20 de dezembro.