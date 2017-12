Raríssimas

O Instituto da Segurança Social estava a investigar a Raríssimas quando o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social visitou em novembro uma associação sueca de apoio às doenças raras, onde também esteve presente a presidente da organização portuguesa.

Fonte do gabinete de Vieira da Silva disse à agência Lusa que este encontro decorreu a 16 de novembro, aquando da deslocação do ministro a Gotemburgo para participar na Conferência Economia Social e o Futuro do Trabalho e em resposta a um convite do presidente da Agrenska (centro nacional sueco sem fins lucrativos que desenvolve um programa de apoio a crianças, jovens e adultos com deficiência ou portadores de doenças raras e crónicas e respetivas famílias).

A visita ao centro Agrenska, que foi inicialmente avançada na quarta-feira pela TVI, decorreu na manhã de 16 de novembro e na mesma esteve presente a presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa, que não integrava a comitiva governamental.