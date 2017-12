Actualidade

Quatro agentes da polícia moçambicana e um membro das Forças de Defesa e Segurança (FDS) foram detidos por suspeita de envolvimento em assaltos em distritos da província do Niassa, norte do país, anunciou hoje a polícia.

O grupo de agentes da polícia terá assaltado, entre sábado e segunda-feira, residências e estabelecimentos comerciais dos distritos de Mandimba e Mecula, além da estação de serviço de Sanga, de acordo com o porta-voz do Comando Provincial da PRM no Niassa, Alves Mate, citado hoje pelo jornal Notícias.

Para concretizar os assaltos, o grupo de agentes da PRM usou uma arma de fogo, um fuzil de assalto AKM.