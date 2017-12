Brexit

O presidente do Conselho Europeu afirmou hoje, à entrada para uma cimeira de líderes da União Europeia (UE), em Bruxelas, que a segunda fase das negociações em torno do 'Brexit' constituirá "o verdadeiro teste à unidade" dos 27.

À entrada para o último Conselho Europeu do ano, no qual é aguardada a "luz verde" da UE à passagem à segunda fase das negociações com o Reino Unido no quadro da sua saída do bloco europeu, depois dos "progressos suficientes" verificados na primeira fase, sobre os termos do "divórcio", Donald Tusk comentou que a União a 27 tem dado provas de unidade mas disse não ter "nenhumas dúvidas de que o verdadeiro teste" a essa união virá com as discussões sobre as futuras relações entre as partes.

Tusk comentou que a cimeira que decorre entre hoje e sexta-feira em Bruxelas "é uma ilustração muito clara" de que quando a Europa está unida "pode lidar com sucesso mesmo com as questões mais difíceis", apontando com exemplos o facto de hoje ser oficialmente lançada a cooperação estruturada permanente no domínio da defesa com 25 Estados-membros, entre os quais Portugal, e na sexta-feira ser concluída a primeira fase das negociações com Londres.