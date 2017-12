Raríssimas

O PSD exigiu hoje que o ministro Vieira da Silva dê explicações no parlamento sobre o caso Raríssimas até sexta-feira, considerando que o Governo "não pode ir de fim de semana" sob "este manto de suspeição".

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou que já pediu ao presidente da Comissão de Trabalho que a audição do ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, aprovada na quarta-feira, seja marcada "com caráter de urgência" ainda para esta semana.

"O Governo não deve ir de fim de semana deixando este manto de suspeição avolumar-se", defendeu.