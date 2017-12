Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) pediu hoje ao Governo que assuma "uma posição firme" contra uma eventual candidatura de Israel ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"Israel, para poder candidatar-se, tem que ter o apoio da Europa. Cabe a Portugal e a todos os países europeus dizer claramente que não aceita que Israel se possa candidatar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas quando não respeita as mais básicas resoluções sobre o respeito do povo palestiniano", disse Catarina Martins, coordenadora do BE, após um encontro com o embaixador da Palestina em Lisboa, Nabil Abuznaid.

Os bloquistas prometem questionar o executivo sobre o assunto e afirmam esperar que a posição portuguesa "seja firme sobre essa matéria".