O parlamento vai discutir na sexta-feira recomendações do PS, PEV, BE e PCP para analisar a privatização da empresa CTT - Correios de Portugal, estudando o retorno da companhia à alçada do Estado após a "degradação" do serviço.

O primeiro grupo parlamentar a apresentar um projeto de resolução foi o PS, na semana passada, tendo recomendado ao Governo que promova uma "avaliação das responsabilidades contratuais subjacentes à concessão em vigor entre o Estado e os CTT, nomeadamente as obrigações de serviço público, bem como no sentido da ponderação dos possíveis modelos, e respetivas consequências, resultantes da conclusão do contrato de concessão".

De acordo com os socialistas, "o serviço postal universal degradou-se ao longo da vigência da concessão", sendo essa "degradação confirmada pelo regulador [Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM], que já sinalizou, junto da empresa, os universos frágeis de operação".