A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) revelou hoje estar a investigar o acidente de trabalho mortal em que um trabalhador de uma herdade em Alcáçovas, Viana do Alentejo (Évora), terá sido atacado por um veado.

"Abrimos um processo inspetivo, que está a decorrer, e estamos a averiguar as causas do acidente", disse hoje à agência Lusa Ana Isabel Machado, diretora do Centro Local do Alentejo Central da ACT.

A vítima do acidente de trabalho, um homem de 62 anos, trabalhava numa herdade na zona de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, e, na terça-feira, morreu depois de ser "atacado, ao que parece, por um animal de grande porte", afirmou a mesma responsável.