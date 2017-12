Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Real apelou hoje à união dos autarcas do Douro para denunciaram em Bruxelas a aplicação do quadro comunitário, porque disse ser "dolorosamente evidente" que vai agravar a divergência entre os territórios nacionais.

"Apelo a todos os presentes, nomeadamente aos autarcas do Douro, para que me acompanhem nesta denúncia e que não se calem. Junto do Governo de Portugal, junto do senhor Presidente da República, junto de Bruxelas, esta mensagem tem que ser repetida. Não se calem nunca, pela região e por quem cá teima em viver", afirmou Rui Santos.

O autarca socialista falava, em Vila Real, durante a cerimónia evocativa do 16.º aniversário do Douro Património Mundial da UNESCO.