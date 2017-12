Actualidade

O representante da Bosch Portugal, Carlos Ribas, disse hoje à Lusa que o país é "estratégico" para o grupo alemão e que o volume de vendas da subsidiária portuguesa deverá ter batido novo recorde este ano.

A Bosch assina hoje, ao final do dia, um contrato de investimento em inovação produtiva na unidade de Braga, no valor de 48 milhões de euros, numa cerimónia que conta com as presenças do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e do presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques.

"Este é mais um protocolo que estabelecemos", disse Carlos Ribas, salientando esperar "muitos mais no futuro".