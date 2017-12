Actualidade

O Governo fixou a taxa de juro paga pela dívida tarifária gerada em 2018 em 1,49%, abaixo dos 1,88% a que está a ser remunerada este ano, disse à Lusa o secretário de Estado da Energia.

De acordo com Jorge Seguro Sanches, a taxa dos juros cobrada nas tarifas elétricas para remunerar a dívida à EDP vai baixar para 1,49% em 2018, ano em que a dívida tarifária deve descer para os 3.653 milhões de euros.

Os juros do défice tarifário - que resulta do adiamento do pagamento do sobrecusto da produção de energia em regime especial - são suportados pelas famílias e empresas nas faturas da eletricidade.