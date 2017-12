Actualidade

As taxas de ocupação nos hotéis do Norte de Portugal estão hoje a 90% para a Passagem de Ano e entre os 60% a 70% para o Natal, avançou hoje a Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Entre as 150 unidades hoteleiras distribuídas pelos 86 municípios que integram o destino turístico do Norte de Portugal concluiu-se que, para o Natal deste ano, as taxas de ocupação nessas unidades hoteleiras estão hoje entre os "60% e os 70%", com especial atenção para as unidades de menor dimensão, cada vez mais procuradas pelas famílias para a celebração da festividade fora de casa, e que a média de reservas para a Passagem de Ano "já atinge os 90%", avançou hoje à Lusa a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Os dados indicam ainda que as cidades do "Porto e Vila Nova de Gaia estão com as taxas mais elevadas de procura", com "65% para o Natal e mais de 95% para o final do ano".