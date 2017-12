Actualidade

A agência de notação financeira Fitch considerou hoje que a recuperação económica em Moçambique está a ser limitada pelos efeitos da crise da dívida, mas as perspetivas de crescimento a médio prazo são fortes.

"A recuperação económica está a ser restringida pelos efeitos da crise da dívida; as perspetivas de crescimento a médio prazo, no entanto, são fortes, já que há sinais positivos sobre a materialização, finalmente, dos megaprojetos aguardados há bastante tempo", lê-se numa nota enviada aos investidores.

No documento, a que a Lusa teve acesso, os analistas da Fitch escrevem que o país está "preso no incumprimento financeiro ['default', no original em inglês]" e notam que "houve poucos progressos relativamente à resolução do 'default' soberano", que aliás esperam que seja uma situação duradoura.