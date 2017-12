Actualidade

O ministro do Petróleo da Guiné Equatorial, Gabriel Mbaga Obiang Lima, anunciou que a companhia petrolífera norte-americana ExxonMobil descobriu um novo poço de petróleo no país em outubro, estando agora a determinar a viabilidade da exploração.

"A parceria da Guiné Equatorial com a ExxonMobil continua a oferecer novas descobertas de petróleo, testemunhando o enorme potencial deste país e o nosso ambiente favorável à exploração de gás e petróleo", disse o ministro das Minas e Hidrocarbonetos.

"Esperamos que a viabilidade comercial seja estabelecida no poço Avestruz-1 e estamos ansiosos por ver mais desenvolvimento nas áreas à volta do Bloco B", acrescentou Gabriel Obiang Lima, numa nota colocada na página oficial do Governo da Guiné Equatorial e consultada hoje pela Lusa.