Actualidade

O PSD na Assembleia da Madeira assegurou hoje que o Orçamento do governo do arquipélago para 2018 vai iniciar o descongelamento das carreiras na função pública, o que tem um custo de 5,6 milhões de euros.

"Como previsto no Orçamento Regional/2018, o Governo Regional [da Madeira] vai renovar e valorizar a Administração Pública, vai determinar medidas concretas para valorizar os funcionários públicos", disse o deputado social-democrata madeirense José Prada numa iniciativa do grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

O parlamentar adiantou que o executivo insular "vai dar início ao descongelamento das carreiras, o que tem um impacto orçamental de 5,6 milhões de euros".