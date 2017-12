Catalunha

O Governo espanhol está a trabalhar para garantir a segurança e a "limpeza democrática" nas eleições de 21 de dezembro na Catalunha perante as hipotéticas de ingerências externas nessa consulta, nomeadamente por parte da Rússia.

Citada pela agência EFE, a vice-presidente do Governo espanhol, Soraya Saénz de Santamaría, revelou hoje em Madrid que vários departamentos governamentais e especialistas em segurança e informática do Centro Nacional de Informação (CNI) espanhol em colaboração com a empresa encarregue da contagem dos votos estão a trabalhar intensamente para preservar a segurança das eleições catalãs.

A responsável governamental foi ouvida esta manhã à porta fechada numa comissão especial do parlamento espanhol - conhecida por tratar os segredos de Estado - para informar sobre as presumíveis ingerências russas no processo independentista da Catalunha.