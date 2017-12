Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) mostrou-se hoje mais otimista nas previsões de crescimento na zona euro entre 2017 e 2019, mas prudente em relação à inflação.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro deve crescer 2,4% em 2017, 2,3% em 2018 e 1,9% em 2019, quando as previsões de divulgadas em setembro apontavam 2,2%, 1,8% e 1,7%, respetivamente, anunciou hoje o presidente do BCE, Mario Draghi, em conferência de imprensa, após uma reunião do Conselho de Governadores.

"Estamos mais confiantes do que há dois meses", declarou Draghi, que também avançou com uma primeira projeção de crescimento para 2020, 1,7%.