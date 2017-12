Actualidade

O Ministério Público está a investigar uma possível venda 'online' de um lince-ibérico, espécie em vias de extinção, disse hoje à agência Lusa o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Na origem da investigação está um anúncio, entretanto retirado de uma plataforma de venda pela Internet, mas que a agência Lusa consultou, a fazer a venda "urgente" de um lince-ibérico por um preço "negociável" de 1.500 euros.

O autor do anúncio referia também que o exemplar para venda tinha sido capturado com uma armadilha para raposas no concelho de Alcoutim, no Algarve.