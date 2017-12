Raríssimas

Técnicos do Instituto de Segurança Social estão na Raríssimas para que as crianças e jovens apoiadas pela instituição possam continuar a receber cuidados "com a maior tranquilidade possível", disse hoje o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Uma equipa técnica do Instituto de Segurança Social está desde hoje nos equipamentos da Raríssimas para assegurar aquilo que é mais importante que é os jovens e crianças apoiadas poderem continuar a ter uma resposta eficaz e de qualidade com a maior tranquilidade possível", afirmou Vieira da Silva à saída da conferência "Pilar Europeu dos Direitos Sociais", em Lisboa.

O ministro reiterou a sua "absoluta tranquilidade" sobre o envolvimento no caso da alegada gestão danosa por parte da ex-presidente da associação, Paula Brito e Costa.