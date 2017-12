Actualidade

O BE vai recuperar na primeira assembleia municipal de 2018 a proposta de salas de chuto no Porto e acusa a câmara de esconder "durante o período eleitoral" um estudo de opinião favorável à criação daqueles espaços.

"O estudo esteve guardado, nomeadamente durante o período de eleições [autárquicas, realizadas a 01 de outubro]. Estava concluído pelo menos desde junho. Importa agora haver uma resposta política para o problema, ainda que seja muito incomodativo para os setores do CDS bem representados no executivo e para o presidente da câmara, Rui Moreira [independente]", disse hoje à Lusa Susana Constante Pereira, deputada municipal do BE no Porto.

A cidade "não pode continuar refém destes incómodos", acrescentou, lembrando que o estudo foi feito a pedido da Assembleia Municipal (AM) em 2016, "como contraproposta do PS e do grupo de Rui Moreira [independente]" para o chumbo da proposta do BE de um projeto experimental de sala de consumo assistido.