Actualidade

Os arquitetos Filipe Madeira e Vânia Saraiva são os autores da proposta vencedora do concurso de ideias para o Mercado de Santa Clara, anunciou hoje a Trienal de Arquitetura de Lisboa.

O anúncio dos premiados do concurso foi realizado numa sessão que decorreu no salão nobre do Palácio Sinel de Cordes, sede da Trienal, organizadora da iniciativa, que distinguiu ainda dois projetos com menções honrosas.

O júri também decidiu atribuir menções honrosas ao arquiteto Rui Mendes e à equipa composta por João Pedro Cravo, Bernardo Sousa, Diogo Lafaia e Pauline Gasqueton.